Вчера, 16:53

Минэнерго Самарской области разъяснил, почему перенесли сроки капремонтов

pixabay.com

Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области через полтора месяца после изменения программы капремонта жилых домов решило опубликовать разъяснения.

Постановление правительство области было подписано 6 апреля. На сайте областного правительства документа нет. В открытом доступе постановление №216 есть на официальном портале правовой информации и на сайте Фонда капремонта Самарской области.

В среднем сроки ремонтов многоквартирных домов в области сдвинулись на 40-50 годы.

Сроки капремонтов перенесли на основании данных, которые представили власти всех муниципалитетов области, объясняет Минэнерго. Данные внесли в автоматизированную систему. Она и распределила очередность ремонтов по годам и по каждому из основных видов работ.

Первые места в очереди на капремонт получили МКД «с более ранними годами постройки». За год можно отремонтировать МКД, ориентируясь на сумму в 3,4 млрд рублей.

Программа капремонта в Самарской области была принята в 2013 г., взносы с граждан начали собирать с сентября 2014 г. Тогда заявлялось, что все 19 335 многоквартирных домов области будут отремонтированы в течение 30 лет, то есть к 2043 году. Основную массу домов должны были отремонтировать в 20-30 годы.

«… на 2017–2019 годы было включено максимально возможное количество МКД, в отношении которых в предыдущей редакции региональной программы один из видов работ по капитальному ремонту общего имущества был запланирован на 2016–2017, 2017–2018, 2018–2019 годы (за исключением 6 крупнейших муниципальных образований Самарской области с наибольшим количеством МКД – городских округов Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Чапаевск, Отрадный, а также муниципального района Волжский)». Об этом говорится в разъяснении Минэнерго.

Прежнюю версию программы капремонта предлагали муниципалитеты, пишет Минэнерго, и за три года – 2014-2016 – «неоднократно выявлялись случаи, когда для домов со сравнительно небольшим сроком эксплуатации был установлен ближайший срок проведения капитального ремонта, а многоквартирные дома более ранних годов постройки были включены в региональную программу с более поздними периодами проведения капитального ремонта».

А новую редакцию программы капремонта в области требовали изменения в Жилищный кодекс РФ – «после 01.01.2017 региональная программа должна включать плановый период проведения капитального ремонта общего имущества по каждому виду услуг и (или) работ по каждому МКД».

Для «перехода к более справедливому планированию организации капитального ремонта» правительство предложило три критерия:

- срок эксплуатации многоквартирного дома (с даты ввода в эксплуатацию);

- минимальная продолжительность эффективной эксплуатации конструктивных элементов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, определяемой на основании технических норм и правил;

- дата проведения последнего капитального ремонта общего имущества.

К тому же, напоминает Минэнерго, жильцы МКД – если не хотят стоять в очереди - могут собирать взносы на капремонт своего дома самостоятельно и складывать их на спецсчет, как это уже делают собственники 941 МКД в области (в начале 2014 г. было 813).

Но для этого жильцы МКД должны еще год после принятия решения об открытии спецсчета перечислять деньги региональному оператору. Владелец спецсчета должен предоставить нужные документы в жилнадзор и ежегодно отчитываться перед этим ведомством о поступивших деньгах от граждан.

Но контролировать приход/расход денег на счет должны сами жильцы. Минимальный размер фонда МКД со спецсчетом – 3-% от оценочной стоимости его капремонта.

Теги: капремонт, самарская область, минэнерго, программа

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