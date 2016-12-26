Вчера, 16:44

Студенты просят министра образования РФ спасти СГАСУ

Студенты АСИ СамГТУ разместили на платформе change.org петицию на имя министра образования РФ Ольги Васильевой с просьбой "остановить узаконенное разрушение СГАСУ":

"Здравствуйте! Я проживаю в поволжском городе Самара. Как и во всех областных городах, в нашем есть определенное количество крупных ВУЗов. Мне 21 год, я студентка третьего курса в одном из таких ВУЗов - СГАСУ(Самарский Государственный Архитектурно-строительный университет). Недавно наш Университет отметил свой юбилей - 85 лет со дня основания. Наш ВУЗ многие годы выпускал специалистов разного профиля: экология, архитектура, промышленное и гражданское строительство, и так далее. Не так давно в рашей стране появилась тенденция "оптимизации" всего подряд: школ, больниц, поликлиник. Коснулось это и нас. 1 сентября 2016 года, под большим давлением, юридически были объеденины два профильных ВУЗа: СГАСУ И СамГТУ, дабы стать мощным локомотивом образования в нашей области. Этот альянс должен был стать взаимовыгодным: политех(СамГТУ) получал недостающее количество студентов, чтобы подходить под критерии опорного вуза. Строяку (СГАСУ) же были обещаны лояльность и независимость, закреплённые огромным количеством положений, утверждённых до объединения. Де-юре и де-факто не совпали. Реальность такова: преподавательскому составу грозят огромные сокращения (в такие непростые годы), финансирование разделяется неравномерно, увеличивается бюрократическая паутина в вузе, сулят отбор помещений, реорганизацию и упразднение некоторых факультетов, дипломы неизвестного института, повышение стоимости образования. Вместо объединения во благо мы имеем поглощение, ущерб от которого несёт только одна сторона. Об этом можно писать много и подробно, но, завершая, скажу одно: сам Политех во главе с Быковым Д.Е. ожесточенно оборонялись против слияния с аэрокосмическим и государственным университетами. Возможно, и нам удастся сохранить целостность, и не рушить годами отточенную систему? В этом нам можете помочь вы, уважаемые преподаватели, профессоры, доктора наук, аспиранты, магистры, и все неравнодушные!

Ниже прикладываю ссылки, которые помогут ближе ознакомиться с ситуацией.

http://m.pikabu.ru/story/kak_unichtozhayut_nashi_universitetyi_5074740

https://bigvill.ru/city/38584-bitva-veka-politeh-s-asi/

https://www.youtube.com/watch?v=Ocwfp0OcgxY&feature=share

http://samcult.ru/review/14425"

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Теги: аси, самгту, петиция

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