Тольяттинских подростков отправят на подработку в детсады и школы
В Тольятти при городских школах будет работать 77 лагерей дневного пребывания, в них летом смогут отдохнуть около 10 500 учащихся.
Дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или получающие льготное питание, смогут посещать лагерь бесплатно, пишет мэрия Тольятти.
Пансионат «Радуга» планирует принять более 2000 детей. В центре «Гранит» предусмотрено четыре заезда по профильным сменам для 480 детей. На берегу Усинского залива в палаточных лагерях «Детского морского центра им. Никонова» будут отдыхать 350 подростков.
"470 подростков будут задействованы в дворовых отрядах по месту жительства. Специалисты МБУ ММЦ «Шанс» и сотрудники отдела организации работы с детьми и молодежью проведут с детьми конкурсно-игровые, профориентационные, патриотические программы и профилактические беседы", - сообщила мэрия.
Также «Шанс» планируют заключить 1059 трудовых договоров с несовершеннолетними. "Дети, состоящие на различных видах учета, будут трудоустроены в первую очередь", - отметила горадминистрация.
В основном для несовершеннолетних подготовят рабочие места в садах, школах, учреждениях дополнительного, спортивного образования и других муниципальных организациях. Рабочий день составит не более 3,5 часов. В среднем оплата труда составляет 3,5 тыс. руб.
Теги: тольятти, подростки, трудоустройство
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