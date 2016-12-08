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В Тольятти дорожают лук и бензин

По данным администрации Тольятти, с 27 апреля по 25 мая в городе повысились розничные цены на свежие овощи: морковь, лук, картофель, капусту. В отдельных магазинах подорожали фрукты: апельсины, мандарины, яблоки.

Снизились средние цены на гречневую крупу, сахар, свежие огурцы, томаты и куриные яйца, а также на курятину, перец, бананы, виноград.

На городских АЗС повысились цены на бензин марки АИ-76/80 (на 0,5 руб./литр), АИ-92 (от 0,30 до 0,50 руб./литр), АИ-95 (от 0,30 до 0,50 руб./литр), цена на дизельное топливо снизилась на 0,40 руб./литр.

Интервалы средних розничных цен на 25 мая:

№ п/п

Наименование товара

Единица измерения

 Субъекты розничной торговли всех форм собственности 

(15 обследуемых объектов)

Min

Max

1

Мука пшеничная (сорт высший)

руб./кг

33,56

44,99

2

Крупа рисовая (сорт первый)

руб./кг

59,12

77,01

3

Крупа гречневая (сорт первый)

руб./кг

76,26

84,08

4

Макаронные изделия (сорт высший)

руб./кг

36,33

68,61

5

Масло подсолнечное рафинированное

руб./л

92,00

109,97

6

Сахар песок

руб./кг

46,68

46,93

7

Соль поваренная

руб./кг

10,85

11,05

8

Чай черный байховый

руб./кг

517,66

645,91

9

Вода питьевая столовая

руб./5 л

49,43

54,71

10

Изделия колбасные вареные

руб./кг

295,31

392,63

11

Колбасы варено-копченые

руб./кг

439,28

531,75

12

Колбасы сырокопченые

руб./кг

672,59

755,60

13

Говядина

руб./кг

330,33

425,33

14

Свинина

руб./кг

231,40

304,10

15

Мясо кур

руб./кг

115,02

117,53

16

Рыба мороженая

руб./кг

149,40

200,75

17

Рыба копченая

руб./кг

290,11

357,33

18

Рыба соленая

руб./кг

169,51

203,32

19

Рыбные консервы

руб./1 шт

57,51

63,21

20

Хлеб белый из пшеничной муки

руб./кг

51,51

55,76

21

Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный

руб./кг

47,71

50,09

22

Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%)

руб./л

46,89

52,57

23

Творог (м.д.ж. 5-9%)

руб./кг

254,41

304,15

24

Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%)

руб./кг

373,78

459,39

25

Кефир (м.д.ж. 3,2%)

руб./л

56,61

66,03

26

Сметана м.д.ж. (15%)

руб./л

134,35

170,54

27

Сыр твердый (м.д.ж. 45 %)

руб./кг

376,29

396,69

28

Картофель свежий

руб./кг

34,84

35,46

29

Лук репчатый свежий

руб./кг

40,33

40,33

30

Капуста белокочанная свежая

руб./кг

28,69

28,69

31

Морковь столовая свежая

руб./кг

32,22

32,82

32

Огурцы свежие

руб./кг

92,14

111,40

33

Томаты свежие

руб./кг

140,44

154,73

34

Перец сладкий свежий

руб./кг

186,30

212,63

35

Яблоки свежие

руб./кг

74,18

96,75

36

Бананы свежие

руб./кг

66,37

66,37

37

Виноград свежий

руб./кг

151,44

173,17

38

Апельсины

руб./кг

71,85

75,85

39

Мандарины

руб./кг

106,25

107,67

40

Яйцо столовое 1 категории (С1)

руб./1 десяток

46,99

47,38

41

Бензин АИ -80

руб./1 литр

30,00

33,00

42

Бензин АИ-92

руб./1 литр

36,10

37,20

43

Бензин АИ-95

руб./1 литр

39,20

40,45

44

Дизельное топливо

руб./1 литр

34,90

39,00

Теги: тольятти цены

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