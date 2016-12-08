Вчера, 16:06

В Тольятти дорожают лук и бензин

По данным администрации Тольятти, с 27 апреля по 25 мая в городе повысились розничные цены на свежие овощи: морковь, лук, картофель, капусту. В отдельных магазинах подорожали фрукты: апельсины, мандарины, яблоки.

Снизились средние цены на гречневую крупу, сахар, свежие огурцы, томаты и куриные яйца, а также на курятину, перец, бананы, виноград.

На городских АЗС повысились цены на бензин марки АИ-76/80 (на 0,5 руб./литр), АИ-92 (от 0,30 до 0,50 руб./литр), АИ-95 (от 0,30 до 0,50 руб./литр), цена на дизельное топливо снизилась на 0,40 руб./литр.

Интервалы средних розничных цен на 25 мая:



№ п/п Наименование товара Единица измерения Субъекты розничной торговли всех форм собственности (15 обследуемых объектов) Min Max 1 Мука пшеничная (сорт высший) руб./кг 33,56 44,99 2 Крупа рисовая (сорт первый) руб./кг 59,12 77,01 3 Крупа гречневая (сорт первый) руб./кг 76,26 84,08 4 Макаронные изделия (сорт высший) руб./кг 36,33 68,61 5 Масло подсолнечное рафинированное руб./л 92,00 109,97 6 Сахар песок руб./кг 46,68 46,93 7 Соль поваренная руб./кг 10,85 11,05 8 Чай черный байховый руб./кг 517,66 645,91 9 Вода питьевая столовая руб./5 л 49,43 54,71 10 Изделия колбасные вареные руб./кг 295,31 392,63 11 Колбасы варено-копченые руб./кг 439,28 531,75 12 Колбасы сырокопченые руб./кг 672,59 755,60 13 Говядина руб./кг 330,33 425,33 14 Свинина руб./кг 231,40 304,10 15 Мясо кур руб./кг 115,02 117,53 16 Рыба мороженая руб./кг 149,40 200,75 17 Рыба копченая руб./кг 290,11 357,33 18 Рыба соленая руб./кг 169,51 203,32 19 Рыбные консервы руб./1 шт 57,51 63,21 20 Хлеб белый из пшеничной муки руб./кг 51,51 55,76 21 Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный руб./кг 47,71 50,09 22 Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%) руб./л 46,89 52,57 23 Творог (м.д.ж. 5-9%) руб./кг 254,41 304,15 24 Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%) руб./кг 373,78 459,39 25 Кефир (м.д.ж. 3,2%) руб./л 56,61 66,03 26 Сметана м.д.ж. (15%) руб./л 134,35 170,54 27 Сыр твердый (м.д.ж. 45 %) руб./кг 376,29 396,69 28 Картофель свежий руб./кг 34,84 35,46 29 Лук репчатый свежий руб./кг 40,33 40,33 30 Капуста белокочанная свежая руб./кг 28,69 28,69 31 Морковь столовая свежая руб./кг 32,22 32,82 32 Огурцы свежие руб./кг 92,14 111,40 33 Томаты свежие руб./кг 140,44 154,73 34 Перец сладкий свежий руб./кг 186,30 212,63 35 Яблоки свежие руб./кг 74,18 96,75 36 Бананы свежие руб./кг 66,37 66,37 37 Виноград свежий руб./кг 151,44 173,17 38 Апельсины руб./кг 71,85 75,85 39 Мандарины руб./кг 106,25 107,67 40 Яйцо столовое 1 категории (С1) руб./1 десяток 46,99 47,38 41 Бензин АИ -80 руб./1 литр 30,00 33,00 42 Бензин АИ-92 руб./1 литр 36,10 37,20 43 Бензин АИ-95 руб./1 литр 39,20 40,45 44 Дизельное топливо руб./1 литр 34,90 39,00

Теги: тольятти цены

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