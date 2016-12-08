В Тольятти дорожают лук и бензин
По данным администрации Тольятти, с 27 апреля по 25 мая в городе повысились розничные цены на свежие овощи: морковь, лук, картофель, капусту. В отдельных магазинах подорожали фрукты: апельсины, мандарины, яблоки.
Снизились средние цены на гречневую крупу, сахар, свежие огурцы, томаты и куриные яйца, а также на курятину, перец, бананы, виноград.
На городских АЗС повысились цены на бензин марки АИ-76/80 (на 0,5 руб./литр), АИ-92 (от 0,30 до 0,50 руб./литр), АИ-95 (от 0,30 до 0,50 руб./литр), цена на дизельное топливо снизилась на 0,40 руб./литр.
Интервалы средних розничных цен на 25 мая:
|
№ п/п
|
Наименование товара
|
Единица измерения
|
Субъекты розничной торговли всех форм собственности
(15 обследуемых объектов)
|
Min
|
Max
|
1
|
Мука пшеничная (сорт высший)
|
руб./кг
|
33,56
|
44,99
|
2
|
Крупа рисовая (сорт первый)
|
руб./кг
|
59,12
|
77,01
|
3
|
Крупа гречневая (сорт первый)
|
руб./кг
|
76,26
|
84,08
|
4
|
Макаронные изделия (сорт высший)
|
руб./кг
|
36,33
|
68,61
|
5
|
Масло подсолнечное рафинированное
|
руб./л
|
92,00
|
109,97
|
6
|
Сахар песок
|
руб./кг
|
46,68
|
46,93
|
7
|
Соль поваренная
|
руб./кг
|
10,85
|
11,05
|
8
|
Чай черный байховый
|
руб./кг
|
517,66
|
645,91
|
9
|
Вода питьевая столовая
|
руб./5 л
|
49,43
|
54,71
|
10
|
Изделия колбасные вареные
|
руб./кг
|
295,31
|
392,63
|
11
|
Колбасы варено-копченые
|
руб./кг
|
439,28
|
531,75
|
12
|
Колбасы сырокопченые
|
руб./кг
|
672,59
|
755,60
|
13
|
Говядина
|
руб./кг
|
330,33
|
425,33
|
14
|
Свинина
|
руб./кг
|
231,40
|
304,10
|
15
|
Мясо кур
|
руб./кг
|
115,02
|
117,53
|
16
|
Рыба мороженая
|
руб./кг
|
149,40
|
200,75
|
17
|
Рыба копченая
|
руб./кг
|
290,11
|
357,33
|
18
|
Рыба соленая
|
руб./кг
|
169,51
|
203,32
|
19
|
Рыбные консервы
|
руб./1 шт
|
57,51
|
63,21
|
20
|
Хлеб белый из пшеничной муки
|
руб./кг
|
51,51
|
55,76
|
21
|
Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный
|
руб./кг
|
47,71
|
50,09
|
22
|
Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%)
|
руб./л
|
46,89
|
52,57
|
23
|
Творог (м.д.ж. 5-9%)
|
руб./кг
|
254,41
|
304,15
|
24
|
Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%)
|
руб./кг
|
373,78
|
459,39
|
25
|
Кефир (м.д.ж. 3,2%)
|
руб./л
|
56,61
|
66,03
|
26
|
Сметана м.д.ж. (15%)
|
руб./л
|
134,35
|
170,54
|
27
|
Сыр твердый (м.д.ж. 45 %)
|
руб./кг
|
376,29
|
396,69
|
28
|
Картофель свежий
|
руб./кг
|
34,84
|
35,46
|
29
|
Лук репчатый свежий
|
руб./кг
|
40,33
|
40,33
|
30
|
Капуста белокочанная свежая
|
руб./кг
|
28,69
|
28,69
|
31
|
Морковь столовая свежая
|
руб./кг
|
32,22
|
32,82
|
32
|
Огурцы свежие
|
руб./кг
|
92,14
|
111,40
|
33
|
Томаты свежие
|
руб./кг
|
140,44
|
154,73
|
34
|
Перец сладкий свежий
|
руб./кг
|
186,30
|
212,63
|
35
|
Яблоки свежие
|
руб./кг
|
74,18
|
96,75
|
36
|
Бананы свежие
|
руб./кг
|
66,37
|
66,37
|
37
|
Виноград свежий
|
руб./кг
|
151,44
|
173,17
|
38
|
Апельсины
|
руб./кг
|
71,85
|
75,85
|
39
|
Мандарины
|
руб./кг
|
106,25
|
107,67
|
40
|
Яйцо столовое 1 категории (С1)
|
руб./1 десяток
|
46,99
|
47,38
|
41
|
Бензин АИ -80
|
руб./1 литр
|
30,00
|
33,00
|
42
|
Бензин АИ-92
|
руб./1 литр
|
36,10
|
37,20
|
43
|
Бензин АИ-95
|
руб./1 литр
|
39,20
|
40,45
|
44
|
Дизельное топливо
|
руб./1 литр
|
34,90
|
39,00
Теги: тольятти цены
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28 декабря 2016, 17:28
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