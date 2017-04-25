Вчера, 15:10

Нормативы потребления электроэнергии в Самарской области не повысились

Нормативы потребления электроэнергии на общедомовые нужды в многоквартирных домах Самарской области остались на уровне первой половины 2016 г.:

1. Многоквартирные дома (МКД) без лифтов и электрообогревательных (ЭО) установок для горячевого водоснабжения – 1,88 квт/ч в месяц на 1 кв. м общей площади

2. МКД без лифтов, оборудованные ЭО-установками для горячего водоснабжения – 2,81 квт/ч

3. МКД с лифтами, без ЭО-установок – 3,29 квт/ч

4. МКД без лифтов и ЭО-установок для отопления - --------

5. МКД без лифов с ЭО-установками для отопления - ------

6. МКД с двумя лифтами в подъезде без ЭО-установок для горячего водоснабжения – 7,42 квт/ч

7. МКД с лифтом и ЭО-установками для горячего водоснабжения – 4,30 квт/ч

8. МКД с двумя лифами на подъезд и ЭО-установками для горячего водоснабжения – 7,98 квт/ч

9. МКД без лифта, оборудованные конвекторами, энергозависимыми газовыми котлами для горячего водоснабжения и отопления – 3,30 квт/ч

10. Общежития без лифтов и ЭО-установок для горячего водоснабжения – 2,52 квт/ч

11. Общежития с лифтами, но без ЭО-установок – 3,24 квт/ч

12. Общежития с лифтами и ЭО-установками – 5,00 квт/ч.

С 1 июля по 31 декабря прошлого года, по приказу Минэнерго области при расчете норматива на общедомовые нужды планировалось применять повышающий коэффициент 1,5. Если в МКД есть техническая возможность установить коллективный прибор учета электроэнергии.

С 1 января этого года коэффициент должен быть повышен до 1,6.

Теги: электричество, нормативы, минэнерго, общедомовые нужды

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