Нормативы потребления электроэнергии в Самарской области не повысились
Нормативы потребления электроэнергии на общедомовые нужды в многоквартирных домах Самарской области остались на уровне первой половины 2016 г.:
1. Многоквартирные дома (МКД) без лифтов и электрообогревательных (ЭО) установок для горячевого водоснабжения – 1,88 квт/ч в месяц на 1 кв. м общей площади
2. МКД без лифтов, оборудованные ЭО-установками для горячего водоснабжения – 2,81 квт/ч
3. МКД с лифтами, без ЭО-установок – 3,29 квт/ч
4. МКД без лифтов и ЭО-установок для отопления - --------
5. МКД без лифов с ЭО-установками для отопления - ------
6. МКД с двумя лифтами в подъезде без ЭО-установок для горячего водоснабжения – 7,42 квт/ч
7. МКД с лифтом и ЭО-установками для горячего водоснабжения – 4,30 квт/ч
8. МКД с двумя лифами на подъезд и ЭО-установками для горячего водоснабжения – 7,98 квт/ч
9. МКД без лифта, оборудованные конвекторами, энергозависимыми газовыми котлами для горячего водоснабжения и отопления – 3,30 квт/ч
10. Общежития без лифтов и ЭО-установок для горячего водоснабжения – 2,52 квт/ч
11. Общежития с лифтами, но без ЭО-установок – 3,24 квт/ч
12. Общежития с лифтами и ЭО-установками – 5,00 квт/ч.
С 1 июля по 31 декабря прошлого года, по приказу Минэнерго области при расчете норматива на общедомовые нужды планировалось применять повышающий коэффициент 1,5. Если в МКД есть техническая возможность установить коллективный прибор учета электроэнергии.
С 1 января этого года коэффициент должен быть повышен до 1,6.
Теги: электричество, нормативы, минэнерго, общедомовые нужды
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
Вчера, 16:53
Минэнерго Самарской области разъяснил, почему перенесли сроки капремонтов
Комментариев: 0
|Минэнергетики и ЖКХ Самарской области завысило тарифы на воду и тепло
24 мая 2017, 10:06
|«Самараэнерго» сожалеет
15 мая 2017, 16:46
|Завтра в Сызрани отключат электричество
1 мая 2017, 15:28
|В Сызрани сегодня отключат свет
25 апреля 2017, 10:00
|Самарцы смогут бесплатно провериться на ВИЧ
Вчера, 17:47
|Тольятти 26 мая будет безалкогольным
Вчера, 17:40
|Работникам в Самарской области важно, сколько времени займет путь на работу
Вчера, 17:21
|Перечень услуг МФЦ в Самаре дополнили
Вчера, 17:05
|ДПС Тольятти принимает на работу
Вчера, 16:51