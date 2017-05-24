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ДПС Тольятти принимает на работу

ДПС Тольятти приглашает на службу граждан РФ в возрасте до 35 лет. Кандидаты должны отслужить в Вооруженных силах, иметь среднее специальное или высшее образование и водительское удостоверение категории «B».

По вопросу трудоустройства обращаться по адресу:  Тольятти, ул. Л. Толстого, д. 39, каб. 105, 107.

С собой нужно взять паспорт, диплом об образовании, военный билет и водительское удостоверение.

Телефоны для справок: 93-60-49, 93-60-16, 93-60-18.

 

Теги: дпс, тольятти, работа

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