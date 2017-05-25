Факультетам самарского АСИ предложат больше полномочий
Завтра, 26 мая, ученый совет СамГТУ планирует рассмотреть вопрос об изменении структуры университета. Об этом сообщила пресс-служба.
По словам Ольги Наумовой, советника при ректорате по СМИ, ректор университета Дмитрий Быков предложит дать больше полномочий факультетам АСИ (архитектурно-строительный институт).
Вчера, 24 мая, прошел экстренный ученый совет АСИ. "На повестку дня выносятся не совсем обычные для вузовского сообщества вопросы: о проблемах, которые «вдруг» стали возникать во взаимоотношениях между руководством первого опорного вуза региона – СамГТУ - и его деловым партнером – коллективом Архитектурно-строительного института... На деле получается, что АСИ теперь просто душат в крепких объятиях, лишая возможности самостоятельного существования. Дошло до того, что всю новую информацию на сайте вуза мы обязаны согласовывать с соответствующими структурами СамГТУ", - сообщала пресс-служба СГАСУ.
После ученого совета на сайте СамГТУ появилось обращение ректора Быкова: «… Будущее студентов и сотрудников АСИ возможно только в рамках развития объединенного опорного вуза — и никак иначе. Деструктивные сепаратистские процессы, которые, к сожалению, случаются в АСИ, приведут в никуда. Будут напрасно потрачены время и силы, которые сейчас так необходимы университету, региону и стране для развития образования и науки».
Вчера вечером в паблике АСИ Вконтакте была размещена повестка заседания уже прошедшего ученого совета. В ней сообщалось о намерении АСИ выйти из состава СамГТУ и обсудить этот вопрос на конференции работников института 5 июня.
Самарский государственный архитектурно-строительный университет присоединился к Самарскому государственному техническому университету в качестве структурного подразделения – архитектурно-строительного института (АСИ) 1 сентября 2016 г.
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