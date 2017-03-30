Вчера, 12:00

Самарская ракета успешно взлетела с Плесецка

В 9.34 по московскому времени с космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником Минобороны, пишет Интерфакс.

Это первый пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк в этом году. До этого "Союз" запускали год назад - 29 мая 2016 г.

В 9.43 мск разгонный блок «Фрегат» со спутником военного назначения отделился отракеты-носителя. Выход космического аппарата на расчетную орбиту займет несколько часов.

Теги: ракета, союз, плесецк

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