Вчера, 17:05

Перечень услуг МФЦ в Самаре дополнили

Администрация Самары дополнила перечень услуг, которые можно получить в МФЦ.

Теперь многофункциональный центр должен предоставлять сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, а также выдавать градостроительные планы земельных участков для проектирования объектов капитального строительства

Теги: мфц, самара, услуги

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