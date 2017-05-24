Вчера, 17:05
Перечень услуг МФЦ в Самаре дополнили
Перечень услуг МФЦ в Самаре дополнили
Администрация Самары дополнила перечень услуг, которые можно получить в МФЦ.
Теперь многофункциональный центр должен предоставлять сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, а также выдавать градостроительные планы земельных участков для проектирования объектов капитального строительства
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