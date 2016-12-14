Работникам в Самарской области важно, сколько времени займет путь на работу
Служба исследований компании HeadHunter опросила 303 работника компаний Самарской области и выяснила, как месторасположение работодателя влияет на выбор соискателей.
Место работы важно для 58% респондентов: для 26% очень важно, а для каждого третьего скорее важно, чем нет. Для 17% расположение компании не играет существенной роли при рассмотрении предложения о работе. При этом для женщин этот момент принципиальнее, чем для мужчин (68% против 48% соответственно).
Среди тех, кто добирается на работу на общественном транспорте, месторасположение компании более важно (63%), чем для тех, кто ездит на личном автомобиле или такси (42%).
Лишь 15% опрошенных согласны на более низкую зарплату, если будет возможность сэкономить время на дорогу. Чуть более трети (34%) опрошенных рассматривают такую возможность, а 51% не согласны пожертвовать более высоким заработком.
Теги: HeadHunter
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
17 мая 2017, 17:22
33% соискателей из Самарской области боятся столкнуться с мошенниками при поиске работы
Комментариев: 0
|На одну вакансию в Самарской области приходится 8 резюме
12 апреля 2017, 11:27
|В Самарской области считают, что работать легче, чем растить детей
30 марта 2017, 17:04
|Работа продавца-консультанта разочаровывает
17 марта 2017, 17:03
|Увольняются в Самарской области из-за низких зарплат
14 декабря 2016, 17:00
|Самарцы смогут бесплатно провериться на ВИЧ
Вчера, 17:47
|Тольятти 26 мая будет безалкогольным
Вчера, 17:40
|Перечень услуг МФЦ в Самаре дополнили
Вчера, 17:05
|ДПС Тольятти принимает на работу
Вчера, 16:51
|Тольяттинских подростков отправят на подработку в детсады и школы
Вчера, 16:36