Вчера, 17:21

Работникам в Самарской области важно, сколько времени займет путь на работу

Служба исследований компании HeadHunter опросила 303 работника компаний Самарской области и выяснила, как месторасположение работодателя влияет на выбор соискателей.

Место работы важно для 58% респондентов: для 26% очень важно, а для каждого третьего скорее важно, чем нет. Для 17% расположение компании не играет существенной роли при рассмотрении предложения о работе. При этом для женщин этот момент принципиальнее, чем для мужчин (68% против 48% соответственно).

Среди тех, кто добирается на работу на общественном транспорте, месторасположение компании более важно (63%), чем для тех, кто ездит на личном автомобиле или такси (42%).

Лишь 15% опрошенных согласны на более низкую зарплату, если будет возможность сэкономить время на дорогу. Чуть более трети (34%) опрошенных рассматривают такую возможность, а 51% не согласны пожертвовать более высоким заработком.

Теги: HeadHunter

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