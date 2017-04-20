Правительство РФ пообещало денег на юбилей АвтоВАЗа, Фрунзенский мост и "Гагарин-центр"
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Губернатор Николай Меркушкин рассказал самарским СМИ подробности рабочей встречи с председателем правительства России Дмитрием Медведевым.
"Еще раз обсудили программу празднования, и Дмитрий Анатольевич дал поручения для того, чтобы министерство финансов России изыскало источники в этом году и в следующем для финансирования проектов, которые мы планируем построить в Тольятти в ближайшие год-два. Естественно, эта программа долгосрочная, и мы договорились, что председатель правительства ежегодно будет возвращаться к этому вопросу, будет смотреть, что сделано, какая помощь нужна от премьер-министра", - рассказал Николай Меркушкин.
Дмитрия Медведева интересовал и вопрос совершенствования дорожной инфраструктуры Тольятти. Губернатор сообщил премьер-министру, что в этом году на эти цели будет направлено 1,45 млрд рублей.
"Это не только на городские дороги, но и на дворы в том числе. Кроме того, порядка 3 млрд рублей федеральных средств будет выделено на развязки. Теперь задача местной власти и подрядчиков - с этой суммой справиться. Это очень существенная сумма", - сказал губернатор.
Дмитрий Медведев и Николай Меркушкин также обсудили строительство и источники финансирования Фрунзенского моста.
"Было дано поручение министру финансов России Антону Силуанову и министру транспорта Максиму Соколову - поддержать нас, чтобы работы велись по графику", - заверил губернатор.
По словам губернатора, правительство РФ будет поддерживать реализацию проекта "Гагарин-центр", который должен быть создан в течение трех лет.
"Стоимость первой очереди - 6,8 млрд рублей, из них 2,2 млрд рублей - это инфраструктура: дороги, коммуникации и так далее. Мы договорились, что это направление мы возьмем на себя, а в остальном правительство страны будет помогать нам искать партнеров как в государственном, так и в частном бизнесе. И правительственные средства будут привлечены. Это очень важно", - сказал глава региона.
Теги: меркушкин
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