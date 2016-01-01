Главное за сегодня: 
За окном: +24, завтра: +23
 Вчера, 10:42 
Рейтинг: 0 
К 1 июня назначат директора новой школы в Южном городе

С 1 июня создается государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средней общеобразовательной школы «Образовательный центр «Южный город» в пос. Придорожный муниципального района Волжский Самарской области». Соответствующее постановление опубликовало правительство Самарской области. 

Основной предмет деятельности центра – работа по программам дошкольного, начального, основного и среднего образования. Учредители центра – министерства Самарской области – образования и имущества.

До 29 мая должен быть готов устав центра. К 1 июня будет назначен его директор. 

Имущество будет передано центру к 30 августа. К этому же дню центр должен быть укомплектован преподавателями и учениками.

Центр откроется 1 сентября. Строит его с 2015 г. ООО "Горизонт" (входит в группу «Древо»). 

 

 

Теги: «Образовательный центр «Южный город»

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios