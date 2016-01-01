К 1 июня назначат директора новой школы в Южном городе
С 1 июня создается государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средней общеобразовательной школы «Образовательный центр «Южный город» в пос. Придорожный муниципального района Волжский Самарской области». Соответствующее постановление опубликовало правительство Самарской области.
Основной предмет деятельности центра – работа по программам дошкольного, начального, основного и среднего образования. Учредители центра – министерства Самарской области – образования и имущества.
До 29 мая должен быть готов устав центра. К 1 июня будет назначен его директор.
Имущество будет передано центру к 30 августа. К этому же дню центр должен быть укомплектован преподавателями и учениками.
Центр откроется 1 сентября. Строит его с 2015 г. ООО "Горизонт" (входит в группу «Древо»).
Теги: «Образовательный центр «Южный город»
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