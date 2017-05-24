Вчера, 17:40

Тольятти 26 мая будет безалкогольным

В Тольятти завтра, 26 мая, введут полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции из-за проведения «Последнего звонка».

Запрет будет действовать с 10.00 до 22.00 на всей территории города. Соответствующее постановление подписало правительство региона.

Теги: тольятти, запрет на алкоголь, последний звонок

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