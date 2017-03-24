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В Самаре больше всего продают и сдают однокомнатные квартиры
В апреле в Самаре продавали 1423 квартиры на вторичном рынке, пишет СОФЖИ. Наибольшее количество предложений в Промышленном районе – 22,7%. Меньше всего в Самарском – 4,1%.
На вторичном рынке Самары в прошлом месяце больше всего было 1-комнатных квартир в Промышленном районе – 9,8% от общего числа, наименьшее – 3–комнатных квартир в Красноглинском – 0,9%.
Максимальная средняя цена 1 кв. м у 2-комнатных «элиток» в Ленинском районе – 126 624 рубля, минимальная – у 3-комнатных «сталинок» в Промышленном – 31 869 рублей.
На первичном рынке продавали 611 квартир. По количеству предложений лидируют 1-комнатные квартиры (354), далее идут 2-комнатные – 189, и 3-комнатные – 68. Средняя цена 1 кв. м в новостройках Самары - 52 136 рублей.
Наибольшее количество предложений к продаже готовых новостроек приходится на Октябрьский район – 39,8%. Наименьшее - в Советском районе – 0,5%.
Самый дорогой квадратный метр у 3-комнатных квартир в Ленинском районе – 60 206 рублей, самый дешевый - у 3-комнатных квартир в Кировском районе – 39 912 рейубл.
Что касается аренды, то наиболее представленными остаются однокомнатные квартиры (75,5%). По административным районам наибольшее количество предложений приходится на Октябрьский район – 31,7%.
Максимальная средняя арендная плата у трехкомнатных кирпичных «улучшенок» - 24 750 руб./мес., минимальная - у однокомнатных «хрущевок» - 8 988 руб./мес.
При этом средняя цена предложения по городу составила 10 783 руб./мес.
Теги: квартиры, недвижимость, софжи
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