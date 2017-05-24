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В Ленинском районе Самары снесут 19 гаражей

Администрация Ленинского района Самары предлагает владельцам 19 самовольно установленных гаражей добровольно снести их до 1 августа. Если этого не будет сделано, администрация демонтирует и вывезет их сама в августе-сентябре.

Адреса: 

1. ул. Самарская, во дворе дома №168 - 7 металлических гаражей 

2. ул. Молодогвардейская, во дворе дома №236 - 2 гаража

3. ул. Галактионовская, во дворе дома №102А - 3 гаража.

4. ул.Чернореченская, во дворе домов №№8 к.1, к.2, к.2А - 5 гаражей 

5. ул. Чернореченская, во дворе домов №№14, 16 - 2 гаража. 

Теги: ленинский район, самара, гаражи

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