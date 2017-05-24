В Ленинском районе Самары снесут 19 гаражей
Администрация Ленинского района Самары предлагает владельцам 19 самовольно установленных гаражей добровольно снести их до 1 августа. Если этого не будет сделано, администрация демонтирует и вывезет их сама в августе-сентябре.
Адреса:
1. ул. Самарская, во дворе дома №168 - 7 металлических гаражей
2. ул. Молодогвардейская, во дворе дома №236 - 2 гаража
3. ул. Галактионовская, во дворе дома №102А - 3 гаража.
4. ул.Чернореченская, во дворе домов №№8 к.1, к.2, к.2А - 5 гаражей
5. ул. Чернореченская, во дворе домов №№14, 16 - 2 гаража.
Теги: ленинский район, самара, гаражи
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