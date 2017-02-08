Вчера, 09:50

В Южном городе получили названия 5 улиц

Улицам в 5-ой очереди Южного города присвоены названия.

Одна из улиц названа в честь советского и российского кинорежиссера Эльдара Рязанова. Вторая улица получила имя Петра Алабина. Появилась в новом микрорайоне и улица Кирилла и Мефодия. Еще две улицы получили названия Федоровская и Преображенская.

В пятой очереди уже есть улица, названная в честь великого князя Дмитрия Донского, и улица Губернаторская.

Теги: южный город

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