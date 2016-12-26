На следующей неделе закроют на ремонт площадь Куйбышева
30 мая в Самаре начнут капитально ремонтировать пл. Куйбышева, сообщает пресс-служба города.
После демонтажа во всех четырех скверах фрезеруют асфальт на самой площади. А затем переустановят гранитный бортовой камень. После этого запланированы монтажные работы, ремонт стационарных туалетов, укладка нового асфальтобетонного покрытия и укладка новых плит вокруг памятника Куйбышеву. Кроме того, отремонтируют поливочный водовод в скверах и освещение на площади.
Подрядчик - ООО «ВолгаИнжинирингСпецТранс» - должен закончить работы к 30 октября.
Как следует из сметы работ, на ремонт подземного туалета потратят 1,4 млн рублей, на ремонт освещения – 12,9 млн рублей, поливочный водопровод обойдется в 17 млн рублей, озеленение и благоустройство территории обойдется в 132 млн рублей. Общая стоимость работ – более 240 млн рублей.
Теги: ООО «ВолгаИнжинирингСпецТранс», пл. Куйбышева
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