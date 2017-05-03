Вчера, 09:13

Самарский Архитектурно-строительный институт хочет выйти из состава СамГТУ

www.samgasu.ru

Пресс-служба самарского АСИ (архитектурно-строительный институт) опубликовала в своем паблике Вконтакте информацию об итогах Ученого совета, который прошел вчера, 24 мая.

В повестке было: «Обсуждение обращения работников АСИ к ректору вуза Д.Е. Быкову и решение вопроса о созыве конференции работников АСИ». Докладчик - Михаил Бальзанников, директор архитектурно-строительного института.

Ученый совет АСИСамГТУ принял решение:

1. Одобрить обращение работников АСИ к ректору Дмитрию Быкову.

2. Созвать конференцию работников АСИ СамГТУ.

3. Утвердить повестку конференции: «Рассмотрение вопроса об обращении к учредителю вуза о выделении АСИ из состава СамГТУ».

4. Определить дату проведения конференции работников АСИ – 5 июня 2017 г.

5. Определить нормы представительства:

от ППС – 1 делегат от 5 работников;

от других категорий – 1 делегат от 10 работников.

6. Избрание делегатов провести на собраниях структурных подразделений АСИ на основании предложений работников этих подразделений.

7. Назначить уполномоченными от ученого совета АСИ для представления интересов АСИ в вопросах реорганизации вуза в форме выделения АСИ из состава СамГТУ работников: Бальзанникова М.И., Мокроусову Л.А. и Орлова О.Г.

В голосовании участвовали 45 членов ученого совета.

Итоги голосования: за – 40 чел; против – 1 чел.; остальные воздержались.

Видеозапись с заседания Совета, размещенную в паблике АСИ, можно посмотреть по ссылке.

Ранее пресс-служба СГАСУ сообщила, что 24 мая в Архитектурно-строительном институте СамГТУ, который больше известен всем как архитектурно-строительный университет, состоится экстренное (внеочередное) заседание Ученого совета.

"На повестку дня выносятся не совсем обычные для вузовского сообщества вопросы: о проблемах, которые «вдруг» стали возникать во взаимоотношениях между руководством первого опорного вуза региона – СамГТУ - и его деловым партнером – коллективом Архитектурно-строительного института... На деле получается, что АСИ теперь просто душат в крепких объятиях, лишая возможности самостоятельного существования. Дошло до того, что всю новую информацию на сайте вуза мы обязаны согласовывать с соответствующими структурами СамГТУ", - сообщала пресс-служба СГАСУ.

В распоряжении "Самара.ру" оказалось обращение сотрудников АСИ к ректору Быкову, которое впоследствии удалили со всех источников, где его размещали.

"... В октябре 2016 года коллектив СГАСУ, уважая стремление области видеть себя в числе передовых научно-образовательных регионов страны, и соглашаясь на Вашу просьбу, с пониманием отнесся к идее создания опорного вуза путем объединения эффективно работающего СГАСУ с СамГТУ.



...Лично Вы, как один из инициаторов этого проекта, неоднократно выступая перед коллективом сотрудников и преподавателей СГАСУ, заверяли, что процесс присоединения не ущемит интересы работников СГАСУ, становление первого опорного университета области не будет сопровождаться потерей рабочих мест работниками...



Однако, к настоящему времени стало очевидно, что ожидания работников СГАСУ остались лишь ожиданиями, а Ваши заверения и обещания – пустым звуком...", - говорилось в обращении.

Днем 24 мая на сайте СамГТУ опубликовали обращение ректора вуза Дмитрия Быкова к сотрудникам и студентам архитектурно-строительного института.

"...Уважаемые сотрудники и студенты АСИ СамГТУ! Призываю вас активнее включаться в интеграционные и инновационные процессы в университете, не обращая внимания на действия отдельных руководителей, направленные на разжигание споров и скандалов внутри нашего большого и дружного коллектива, а не на позитивное устойчивое развитие нашего опорного университета", - говорилось в нем.

Теги: аси, самгту, быков, ученый совет

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.