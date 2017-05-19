Вчера, 17:09

Администрация Тольятти принимает жалобы о нарушениях в сфере ритуальных услуг

Администрация Тольятти принимает заявления от граждан по фактам нарушений в сфере предоставления ритуальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба города. Жаловаться можно круглосуточно по телефону доверия: 54-38-19.

В администрации полагают, что основной поток жалоб будет на:

- взимание платы кем-либо за предоставление места для погребения умершего на муниципальном кладбище, в том числе рядом с захоронением супруга или близкого родственника, а также в существующую могилу;

- необоснованный отказ в предоставлении места для погребения умершего рядом с существующим захоронением супруга или близкого родственника, а также в существующую могилу;

- оказание ритуальных услуг без заключения договора, внесение в договор услуг, фактически не оказанных потребителю;

- взимание платы за оказанные ритуальные услуги без оформления документов, подтверждающих факт оплаты;

- навязывание потребителю дополнительных и дорогостоящих услуг;

- незаконное предоставление информации об умершем и месте жительства его родственников сотрудниками организаций, имеющими доступ к данной информации в связи с выполнением ими служебных обязанностей;

- необоснованный отказ сотрудниками администрации в приеме заявления, предоставлении консультативной помощи в сфере предоставления ритуальных услуг.

Проконсультироваться по вопросам похоронного дела, предоставления ритуальных услуг, содержания мест погребения в Тольятти можно в департаменте городского хозяйства по адресу: г. Тольятти, ул. К. Маркса, 42, каб. 111. И по телефону 54-31-16.

Теги: тольятти, ритуальные услуги, жалобы

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