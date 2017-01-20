Вчера, 16:48

Самарская область досрочно погасит банковские кредиты на 10,450 млрд рублей

Самарская область планирует досрочно погасить банковские кредиты на 10,450 млрд рублей. Их область взяла в 2014 г., сообщает пресс-служба губдумы.

Эту сумму область планирует заместить «кредитами аналогичного объема, привлеченными по госконтрактам 2017 года» (ключевая ставка Центробанка сейчас 9,25%).

На каких условиях были взяты кредиты в банках, не сообщается.

Впервые Самарская область взяла банковские кредиты в январе 2013 г. – 2 млрд рублей, следует из материалов минфина области. До этого область занимала, размещая облигационные займы.

На сайте областного минфина последние данные о госдолге за 2014 г. – на 1 октября. Область уже была должна банкам 10,300 млрд рублей (в январе 2014 г. – 7,250 млрд рублей).

На 1 января 2015 г. область должна была банкам 14,763 млрд рублей.

На 1 января 2016 г. – 19, 78 млрд рублей.

На 1 января 2017 г. – 17,155 млрд рублей.

По данным на 1 апреля 2017 г. Самарская область должна банкам более 14, 243 млрд рублей. По кредитам и ссудам из федерального бюджета – более 21,944 рублей. По облигационным займам – 30,940 млрд рублей. Общая сумма госдолга области – почти 67,128 млрд рублей.

Теги: минфин самарской области, банковские кредиты, госдолг

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