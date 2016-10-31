Вчера, 16:26

"Будущее студентов и сотрудников АСИ возможно только в рамках развития объединенного опорного вуза"

www.samgasu.ru

На сайте СамГТУ опубликовано обращение ректора вуза Дмитрия Быкова к сотрудникам и студентам архитектурно-строительного института:

«Уважаемые сотрудники и студенты АСИ СамГТУ!

В 2015 году Ученым советом СГАСУ было принято решение об объединении с СамГТУ. Это было абсолютно правильное решение, которое долго обсуждалось и в итоге привело к тому, что в Самарской области появился опорный университет. При этом архитектурно-строительный институт в его составе получил все полномочия для осуществления не только образовательной деятельности, но и самостоятельного решения финансово-хозяйственных вопросов.

Сейчас в соответствии с программой развития объединенного опорного вуза происходят изменения в структуре всего университета, в том числе, и в АСИ. Эти изменения должны способствовать более быстрому запуску инновационных процессов как в образовании, так и в научной деятельности. Год назад были созданы междисциплинарные коллективы, которые уже показали свой потенциал и перспективу. Среди 10 междисциплинарных проектных команд — две из архитектурно-строительного института. В Министерстве образования и науки РФ мы защитили результаты своей совместной работы за 2016 год и обозначили перспективы. В ближайшее время будет объявлен конкурс новых проектов МПК, в котором мы призываем участвовать всех сотрудников и студентов, желающих реализовать свои творческие способности и амбициозные идеи.

Будущее студентов и сотрудников АСИ возможно только в рамках развития объединенного опорного вуза — и никак иначе. Деструктивные сепаратистские процессы, которые, к сожалению, случаются в АСИ, приведут в никуда. Будут напрасно потрачены время и силы, которые сейчас так необходимы университету, региону и стране для развития образования и науки. Впереди нас всех ждет аккредитация, от результатов которой зависит будущее опорного вуза. Только качественный результат позволит всем студентам университета учиться по своим направлениям и специальностям, выпускникам — вовремя защищать и получать диплом, а сотрудникам — сохранить свои рабочие места.

Уважаемые сотрудники и студенты АСИ СамГТУ! Призываю вас активнее включаться в интеграционные и инновационные процессы в университете, не обращая внимания на действия отдельных руководителей, направленные на разжигание споров и скандалов внутри нашего большого и дружного коллектива, а не на позитивное устойчивое развитие нашего опорного университета!»

По приказу министерства образования РФ, с 1 сентября 2016 г. Самарский государственный архитектурно-строительный университет присоединился к Самарскому государственному техническому университету в качестве структурного подразделения – архитектурно-строительного института (АСИ).

Ранее пресс-служба СГАСУ сообщила, что 24 мая в Архитектурно-строительном институте СамГТУ, который больше известен всем как архитектурно-строительный университет, состоится экстренное (внеочередное) заседание Ученого совета.

"На повестку дня выносятся не совсем обычные для вузовского сообщества вопросы: о проблемах, которые «вдруг» стали возникать во взаимоотношениях между руководством первого опорного вуза региона – СамГТУ - и его деловым партнером – коллективом Архитектурно-строительного института... На деле получается, что АСИ теперь просто душат в крепких объятиях, лишая возможности самостоятельного существования. Дошло до того, что всю новую информацию на сайте вуза мы обязаны согласовывать с соответствующими структурами СамГТУ", - сообщала пресс-служба СГАСУ.

В распоряжении "Самара.ру" оказалось обращение сотрудников АСИ к ректору Быкову, которое впоследствии удалили со всех источников, где его размещали:

"На протяжении 87 лет Самарский государственный архитектурно-строительный университет успешно готовил востребованные на рынке труда высококвалифицированные кадры и обеспечивал строительную отрасль нашей области и прилегающих регионов инженерным и руководящим составом. Все это – заслуга большого, сложившегося коллектива Университета. Здесь работают творческие люди: профессора, доктора наук, доценты, преподаватели, уровню профессионализма которых может позавидовать многие вузы города. Профессорско-преподавательскому составу всегда оказывал поддержку грамотный, ответственный, квалифицированный учебно-вспомогательный, управленческий персонал.



В октябре 2016 года коллектив СГАСУ, уважая стремление области видеть себя в числе передовых научно-образовательных регионов страны, и соглашаясь на Вашу просьбу, с пониманием отнесся к идее создания опорного вуза путем объединения эффективно работающего СГАСУ с СамГТУ.



Это решение было тяжелым для коллектива, но воспринято оно было с пониманием, так как продиктовано стремлением повысить качество работы за счет привлечения новых технических и технологических новаций. Лично Вы, как один из инициаторов этого проекта, неоднократно выступая перед коллективом сотрудников и преподавателей СГАСУ, заверяли, что процесс присоединения не ущемит интересы работников СГАСУ, становление первого опорного университета области не будет сопровождаться потерей рабочих мест работниками. Более того, новые финансовые возможности позволят существенно развить материальную базу, повысить заработную плату и укрепить социальные позиции каждого работника, повысить качество образовательного процесса.



Однако, к настоящему времени стало очевидно, что ожидания работников СГАСУ остались лишь ожиданиями, а Ваши заверения и обещания – пустым звуком. Это подтверждают принятые Вами решения: по использованию дополнительного финансирования, выделенного на развитие опорного вуза – практически только для материальной базы и работников СамГТУ.

Даже те средства областного бюджета, которые были выделены опорному университету на реализацию областной программы по развитию одаренной молодежи, до межвузовской кафедры ИРОСТ не направлены. Работа преимущественно финансируется из средств АСИ....

...Работников АСИ вынуждают увольняться или переходить «по собственному желанию» на более низкие квалификационные уровни с меньшей зарплатой.

На наш взгляд, в подобных действиях просматривается не государственный подход. Реализация таких решений может привести к полному уничтожению созданной и успешно функционирующей в течение многих десятилетий всей системы подготовки квалифицированных кадров для строительной отрасли и ЖКХ нашей области.



Обращаясь к Вам, Дмитрий Евгеньевич, просим остановить начавшийся процесс уничтожения коллектива работников АСИ и фактическое разрушение, так необходимой для развития области и страны в целом, выстроенной системы подготовки руководящего и квалифицированного кадрового состава предприятий строительной индустрии".

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Теги: аси, самгту, сгасу, быков

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