Вчера, 15:40

Улицу Карла Маркса в Тольятти доделают к осени

Ремонт ул. Карла Маркса в Тольятти закончится в начале августа, пообещала мэрия Тольятти. На работы потратят 118 млн рублей.

Помимо полной замены асфальтового полотна, на всем ее протяжении (2,5 км) заменят бортовой камень и бордюры. Разметку на улице нанесут с помощью термопластика. На улице установят новые остановочные павильоны, около 30 дорожных знаков и 65 погонных метров пешеходных ограждений.

Теги: тольятти, карла маркса, ремонт

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.