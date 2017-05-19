Улицу Карла Маркса в Тольятти доделают к осени
Ремонт ул. Карла Маркса в Тольятти закончится в начале августа, пообещала мэрия Тольятти. На работы потратят 118 млн рублей.
Помимо полной замены асфальтового полотна, на всем ее протяжении (2,5 км) заменят бортовой камень и бордюры. Разметку на улице нанесут с помощью термопластика. На улице установят новые остановочные павильоны, около 30 дорожных знаков и 65 погонных метров пешеходных ограждений.
Теги: тольятти, карла маркса, ремонт
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