Вчера, 15:50

На мероприятия по формированию городской среды потратят 2,156 млрд рублей

Самарская область получила 1,010 млрд рублей из федерального бюджета и Пенсионного фонда. Об этом сообщает губдума.

927,240 млн рублей направят на программы по формированию городской среды. 927 млн рублей области выделили из федерального бюджета непосредственно на программу "Формирование комфортной городской среды". Это, как сообщало правительство РФ, 43% от требуемой суммы. Из бюджета Самарской области выделят еще 1,299 млрд рублей. Всего, как цитирует пресс-служба губдумы замминистра финансов Елену Зябкину, в этом году на мероприятия по формированию городской среды направят 2,156 млрд рублей.

Из поступивших в область денег 80,976 млн рублей выделят на проектирование и строительство двух жилых корпусов с пищеблоком на 270 мест Потаповского пансионата для инвалидов (психоневрологический интернат). С учетом денег из облбюджета на это потратят в 2017 г. 176,6 млн рублей.

«196,5 тыс. рублей планируется направить на оказание социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, а также Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы». Пресс-служба не уточняет число орденоносцев и размер помощи.

Теги: комфортная городская среда, самарская область, Потаповский пансионат, герои, соцпомощь

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