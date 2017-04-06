Вчера, 15:17

Клещи покусали почти 2 тыс. жителей области

Управление Роспотребнадзора по Самарской области сообщило, что с 16 марта в регионе зарегистрировано 1816 пострадавших от укусов клещами (в том числе 472 ребенка). Это в 1,6 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (2941 случай).

В этом году от клещей в области обработано 1060,12 га. Против клещевого энцефалита сделали прививки 5792 человека.

В ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» в 234 экземплярах клещей, которых сдали на исследование пострадавшие, обнаружен вирус клещевого энцефалита.

Теги: клещи, роспотребнадзор

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