Вчера, 17:12

Администрация Сызрани предупредила граждан заранее

Администрация Сызрани опубликовала список мест в городе, где запрещено купаться. Всегда. Это:

1. Дамба ГТС, береговая черта р.Волга, район ул. Декабристов.

2. Речной порт

3. Район ж.д. моста через р.Сызранка (левый,правый берег)

4. Дамба ГТС, береговая черта р.Сызранка пер. Лодочный.

5. Набережная, р.Сызранка, район Смотровой площадки (Сызранский Кремль)

6. Ильинский мост через р.Крымза (левый, правый берег).

7. Берегоукрепление, береговая черта р.Сызранка, ул.Монастырская

8. Берегоукрепление, береговая черта р.Сызранка, ул.Набережная

9. Нижний мост на Монгору через р.Сызранка (левый, правый берег, мост)

10. Береговая линия р.Сызранка, ул.Рыбацкая, ОАО «Сызранский мясокомбинат»

11. Береговая линия р.Сызранка, район Сызранской ГЭС, лесной массив в районе пос.Сердовино, плотина Сызранской ГЭС

12. Береговая линия р.Сызранка, ул.Курортная, лесной массив «Урочище монастырская гор», район водно-гребной базы АНО ФСОП «Россия»

13. Водный карьер. Юго-западный район

14. Береговая линия р.Волга с.Образцовое, район биологического очистного сооружения ООО «Сызраньводоканал»

15. Причал АО «СНПЗ» р.Волга.

О том, где купание разрешено, власти города сообщат позже. Когда Сызрань получит разрешение на открытие пляжей от МЧС и санитарное заключение от Роспотребнадзора.

Теги: сызрань, пляжи, купание

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