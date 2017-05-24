24 мая 2017, 17:30

Жителей Отрадного просят помочь с названием для нового сквера

Администрация Отрадного просит горожан придумать название для нового сквера, который разбили в районе детского сада №17. Сейчас Экосквер носит рабочее название «Единство». Предложения ждут в редакции газеты «Рабочая трибуна» по телефону 2-03-44. Из озвученных вариантов рабочая группа выберет несколько лучших. Затем голосование продолжится на сайте otradny24.ru.

В сквере 20 мая горожане посадили саженцы кедра, туи, лиственницы, ели, дуба, березы и сирени. На каждом дереве закреплена табличка с фамилией семьи, которая его посадила.

Теги: отрадный, сквер, название

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