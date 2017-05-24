Главное за сегодня: 
За окном: +28, завтра: +24
 24 мая 2017, 17:30 
Рейтинг: 0 
Жителей Отрадного просят помочь с названием для нового сквера

Администрация Отрадного просит горожан придумать название для нового сквера, который разбили в районе детского сада №17. Сейчас Экосквер носит рабочее название «Единство». Предложения ждут в редакции газеты «Рабочая трибуна» по телефону 2-03-44. Из озвученных вариантов рабочая группа выберет несколько лучших. Затем голосование продолжится на сайте otradny24.ru. 

В сквере 20 мая горожане посадили саженцы кедра, туи, лиственницы, ели, дуба, березы и сирени. На каждом дереве закреплена табличка с фамилией семьи, которая его посадила.

 

Теги: отрадный, сквер, название

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios