Вчера, 14:02

Фонд капремонта Самарской области оплатит реставрацию фасадов 73 домов в Самаре

В этом году в Самаре планируется привести в порядок фасады 175 исторических зданий, 40 из них берет на себя областной бюджет, 73 - Фонд капитального ремонта. Также, сообщила мэрия Самары, волонтеры «Том Сойер Феста» отреставрируют четыре дома - ул. Молодогвардейская, 83 и 87, Самарская, 179а, Чапаевская, 132. За два предыдущих года активисты привели в порядок 7 зданий.

По словам главы города Олега Фурсова, за последние два года за счет средств бюджетов всех уровней было восстановлено 149 фасадов зданий, еще 35 было отреставрировано на частные средства. По словам Фурсова, на деньги меценатов в этом году отреставрируют почти 40 зданий.

Всего к ЧМ в Самаре нужно привести в порядок 1276 домов, расположенных на гостевых маршрутах города.

В марте 2016 г. губернская дума сообщала о том, что 227 многоквартирных домов, расположенных в Самаре вдоль гостевых и туристических маршрутов к ЧМ-2018, признаны объектами культурного наследия. Для их полного ремонта и приведения в нормативное состояние нужно более 3 млрд рублей.

В ноябре прошлого года замруководителя самарского департамента градостроительства Елена Бондаренко говорила о том, что в 2017 г. за счет денег из бюджета предполагается отремонтировать 191 объект культурного наследия. Еще для 67 объектов мэрия планирует найти спонсоров.

В апреле правительство Самарской области приняло постановление, которое изменило критерии оценки первоочередности капремонта жилых домов. В среднем сроки ремонтов сдвинулись на 30 лет. В старой редакции капремонты были назначены на 20-30 годы. Теперь сроки перенесли на 40-50-е годы.

Жилые дома теперь ставит в очередь специальная программа на рейтинговой основе. Власти утверждают, что в критерии, по которым определяется необходимость капремонта, входит, например, срок эксплуатации дома и проведение последнего капремонта.

Теги: фасады, реставрация

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