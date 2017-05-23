Газоны в Промышленном районе Самары оградят
В Промышленном районе Самары установят газонные ограждения из стальных труб. Начальная цена контракта – 9,967 млн рублей. Деньги поставщику, которого выберут 16 июня, заплатят из районного бюджета.
Все газоны должны быть ограждены к концу октября. Списка адресов, где будут ставить ограждения, в документации нет. Указан лишь метраж ограждений – 9257 погонных метров.
Теги: промышленный район, самара, газоны, ограждения
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