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Газоны в Промышленном районе Самары оградят

В Промышленном районе Самары установят газонные ограждения из стальных труб. Начальная цена контракта – 9,967 млн рублей. Деньги поставщику, которого выберут 16 июня, заплатят из районного бюджета. 

Все газоны должны быть ограждены к концу октября. Списка адресов, где будут ставить ограждения, в документации нет. Указан лишь метраж ограждений – 9257 погонных метров. 

Теги: промышленный район, самара, газоны, ограждения

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