В Самаре подешевели мыло и чай
Самарастат опубликовал мониторинг розничных цен в Самарской области с 15 по 22 мая.
Заметнее всего подешевели свежие огурцы – на 11% (101 руб./кг) и свежие помидоры – на 9% (155 руб./кг). Также снизилась цена на черный чай – на 2,6% (805 руб./кг) и мыло туалетное – на 1,4% (27,5 руб./брикет).
На 6% подорожал лук (37,7 руб./кг), на 5,4% - капуста (32 руб./кг) и картошка (33,6 руб./кг), на 2,8% подорожали яблоки (81 руб./кг).
Теги: цены, самарастат
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