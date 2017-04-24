Вчера, 13:40

В Самаре подешевели мыло и чай

Самарастат опубликовал мониторинг розничных цен в Самарской области с 15 по 22 мая.

Заметнее всего подешевели свежие огурцы – на 11% (101 руб./кг) и свежие помидоры – на 9% (155 руб./кг). Также снизилась цена на черный чай – на 2,6% (805 руб./кг) и мыло туалетное – на 1,4% (27,5 руб./брикет).

На 6% подорожал лук (37,7 руб./кг), на 5,4% - капуста (32 руб./кг) и картошка (33,6 руб./кг), на 2,8% подорожали яблоки (81 руб./кг).

Теги: цены, самарастат

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