Вчера, 13:17

Проект ремонта трассы «Самара-Волгоград» в Чапаевске сделают в мае 2018 г.

Минтранс Самарской области ищет проектировщика, который к 15 мая 2018 г. сделает проект капремонта 3,23 км трассы «Самара-Волгоград» (4-ая категория) в Чапаевске.

Инженерно-геодезические и геологические изыскания выбранный проектировщик должен сделать к 20 ноября этого года. Окончательный этап работ – это проект и его экспертиза.

За все работы из бюджета Самарской области готовы заплатить не более 4,845 млн рублей. Основную часть – 3 млн – проектировщик получит в этом году, оставшуюся сумму – в 2018 г.

Проектировщика планируют выбрать 16 июня. Основная его задача: «проектирование объекта провести с учетом сохранения и улучшения существующего ландшафта, исторических и культурных памятников, повышения безопасности движения, снижения утомляемости водителей и пассажиров, сведения к минимуму вредного воздействия дороги на окружающую среду».

В апреле уже выбрали подрядчика, который до 1 октября 2018 г. капитально отремонтирует 7,4631 км трассы «Самара-Волгоград» на участке, который проходит через Новокуйбышевск и Чапаевск. Контракт на 190 млн рублей (начальная цена – 191 млн рублей) получило ООО «Стройсервис».

Теги: расса «Самара-Волгоград», Чапаевск, проект, капремонт

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.