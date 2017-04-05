6 станций самарского метро будут убирать за 13 млн рублей
МП "Самарский метрополитен имени А.А. Росовского" ищет клиниговую компанию, которая будет ежесуточно убирать пассажирские и санитарные зоны 6 станций метрополитена. В список вошли станции "Российская", "Московская", "Советская", "Победа", "Безымянка", "Кировская". Общая площадь станций - 25 тыс. м2.
Начальная стоимость контракта – 13,4 млн рублей.
Период оказания услуг - с 1 июля 2017 г. по 30 июня 2018 г. включительно.
«Цена контракта включает в себя общую стоимость оказанных услуг, а также стоимость расходных средств, материалов, спецодежды, специального инструмента, инвентаря, стоимость оборудования и прочие расходы исполнителя», - сказано в документах на сайте госзакупок.
Подрядчика выберут 19 июня.
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