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На Заводском шоссе отключат воду

"Самарские коммунальные системы" предупредили, что 25 мая из-за плановых работ отключат холодную воду в районе Заводского шоссе. 

Воды не будет с 9.00 до 16.00 по адресам:

- Заводское шоссе, 57, 57А, 57Б, 59, 59А, 67, 67А, 63, 65, 73, 71, 71А, 71Б,
- Щигровский переулок, 8, 12.    

Теги: скс, отключат воду

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