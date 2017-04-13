Вчера, 17:42
На Заводском шоссе отключат воду
- Заводское шоссе, 57, 57А, 57Б, 59, 59А, 67, 67А, 63, 65, 73, 71, 71А, 71Б,
На Заводском шоссе отключат воду
"Самарские коммунальные системы" предупредили, что 25 мая из-за плановых работ отключат холодную воду в районе Заводского шоссе.
Воды не будет с 9.00 до 16.00 по адресам:
- Заводское шоссе, 57, 57А, 57Б, 59, 59А, 67, 67А, 63, 65, 73, 71, 71А, 71Б,
- Щигровский переулок, 8, 12.
Теги: скс, отключат воду
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