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Мусор из Самарского района вывезет ООО «Самарский строительный комплекс»

Мусор в Самарском районе будет убирать ООО «Самарский строительный комплекс». За 1,088 млн рублей. Компания снизила начальную цену объявленного аукциона более чем на 1 млн рублей – с 2,15 млн рублей. 

Второй участник аукциона – ООО «Иновотранс» - предлагал свои услуги за чуть более высокую цену – 1,098 млн рублей. 

До 20 декабря победитель должен вывезти и утилизировать 9800 кубометров отходов 5 класса - строительных, коммунальных, в том числе крупногабаритных, – с территории Самарского района.

Теги: ООО «Самарский строительный комплекс», Самарский район

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