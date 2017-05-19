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В Тольятти снизилась подростковая преступность

В январе-апреле подростковая преступность в Тольятти снизилась на 42,1%. Такие данные привела комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Чаще всего несовершеннолетние совершают кражи и грабежи. Занимаются этим подростки после окончания учебных занятий.

В феврале мэрия Тольятти сообщала, что в январе подростковая преступность снизилась на 73%. Однако оставалась высокой доля подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел за употребление спиртных напитков и психотропных веществ. Возрастная граница начала употребления запрещенных веществ снизилась до 12-15 лет.

Теги: подростковая преступность, тольятти

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