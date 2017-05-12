В бомбоубежище ФГУП "Экран" нелегально играли в квесты
Прокуратура Советского района Самары обнаружила нарушения норм безопасности на объектах гражданской обороны, находящихся в ведении самарского филиала ФГУП «Экран» (Федеральное государственное унитарное предприятие по техническому обслуживанию защитных средств и сооружений гражданской обороны "Экран", Владимир - Самара. ру).
Техническое состояние защитных сооружений гражданской обороны признано неудовлетворительным. А в одном из сооружений работал квест-клуб.
Теги: экран, прокуратура, нарушения
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
Вчера, 10:06
Минэнергетики и ЖКХ Самарской области завысило тарифы на воду и тепло
Комментариев: 0
|В Самарской области вскрыто 14,7 тыс. коррупционных правонарушений
19 мая 2017, 09:17
|ООО «Экоград+» загрязняло окружающую среду
17 мая 2017, 09:17
|В Самарской области казаки не пускали селян к реке
16 мая 2017, 09:34
|Прокуратуре Самарской области достроят 5-ый этаж
12 мая 2017, 16:02