Вчера, 10:52

В бомбоубежище ФГУП "Экран" нелегально играли в квесты

Прокуратура Советского района Самары обнаружила нарушения норм безопасности на объектах гражданской обороны, находящихся в ведении самарского филиала ФГУП «Экран» (Федеральное государственное унитарное предприятие по техническому обслуживанию защитных средств и сооружений гражданской обороны "Экран", Владимир - Самара. ру).

Техническое состояние защитных сооружений гражданской обороны признано неудовлетворительным. А в одном из сооружений работал квест-клуб.

Теги: экран, прокуратура, нарушения

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