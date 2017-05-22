Вчера, 10:06

Минэнергетики и ЖКХ Самарской области завысило тарифы на воду и тепло

pixabay.com

После проверки прокуратуры Самарской области минэнергетики и ЖКХ снизило тарифы на воду, отведение и тепло для потребителей.

«Приказом №290 от 08.11.2016 министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области предполагался рост тарифов ООО «Самарские коммунальные системы» для населения на питьевую воду с 01.07.2017 с 22,18 руб. за куб. метр до 23,43 руб. за куб.м. (без НДС), т.е. на 105,6 %, а также на водоотведение – с 11,36 до 12,55 руб. за куб.м., т.е. на 110,5 %».

После прокурорской проверки Минэнерго изменило тарифы с 1 июля 2017 г. по 1 июля 2019 г. «с изъятием из необходимой валовой выручки предполагаемого избыточного дохода».

Избыточный доход – 290,508 млн рублей – СКС могли получить от тарифов, установленных с 1 октября 2016 г. (134,413 млн рублей – за воду, 156,095 млн рублей – за водоотведение).

Теперь с 1 июля в Самаре тарифы СКС на воду вырастут только на 2% (а не на 5,6%, как это предполагалось) - до 22,63 рублей за кубометр (без НДС). На водоотведение – на 5,6% (планировали повысить на 10,5%) - до 12 рублей за кубометр (без НДС).

«Также по результатам рассмотрения представления произведен пересмотр тарифов Филиала «Самарский» ПАО «Т плюс» на 2017 год, в ходе которого равномерно распределены значения показателей результатов деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования за 2014 и 2015 годы, а также изменения (неисполнения) инвестиционной программы в соответствии с 51 и 53 Приказа № 760-э». Об этом говорится в сообщении прокуратуры.

Снизится с 1 июля запланированный рост тарифов на тепло от:

- филиала «Самарский» ПАО «Т плюс» - до 3,5% (планировали на 4,3%) - 1133 руб./Гкал;- - ОАО «ПТС» - до 3,7% (4,3%) - 1316 руб./Гкал;

- МУП «ЖЭС» - до 4% (4,3%) - до 1758 руб./Гкал;

- филиала «Самарский» ПАО «Т плюс» для населения Автозаводского района Тольятти – до 4,2% (5%) - 1223 руб./Гкал.

Для справки

В 2016 г. тарифы на воду и отведение в Самаре от «Самарских коммунальных систем» (СКС) повышали дважды – с 1 июля и с 1 октября. Второе повышение областные власти объясняли решением ФАС, куда пожаловались СКС.

ФАС посчитала, что при установлении тарифов 1 июля 2016 г. Минэнерго не учел в тарифе более 112 млн рублей (56,298 млн – за водоснабжение и 56,078 млн – за канализацию), которые компания направляет на реализацию инвестпрограммы, а не оставляет в своем распоряжении. Еще, по решению ФАС, Минэнерго в тарифе должно было учесть почти 300 млн валовой выручки СКС (по водоснабжению – 147, 958 млн руб., по водоотведению ‒ 80, 859 млн) и снизить расчетный полезный отпуск воды и объема отводимых сточных вод.

В январе Арбитражный суд Москвы признал незаконным второе увеличение тарифов на холодную воду и водоотведение (канализацию) в октябре 2016 г.

Суд выяснил, что ФАС не анализировала, насколько СКС исполнили инвестпрограмму «как по финансированию (не привлечено заемных средств в планируемых объемах), так и по целевому перечню утвержденных мероприятий». А по данным Минэнерго области, СКС исполнило свою ивестпрограмму в 2013-2014 гг. на 11,36%, к концу 2015 г. – на 36,86%, вложив в нее 1,084 млн рублей.

Исполнив решение ФАС, Минэнерго области повысил тариф на водоснабжение на 28,51 %, а на водоотведение - на 34,09 %. Значит, совокупный индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Самарской области вырос бы до 5,4%. Об этом говорилось в материалах суда.

Между тем, «…тариф должен быть установлен в таком размере, чтобы рассчитанная исходя из данного тарифа плата граждан за коммунальные услуги, не превышала предельные индексы», - указывает суд. В 2016 г. индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Самарской области утвержден в размере 4,8%.

Тарифы на теплоэнергию с 1 июля по решению областных властей были скорректированы в феврале. Предельный индекс роста тарифов на тепло должен был вырасти значительно в четырех городах области - в Новокуйбышевске, Самаре, Сызрани и Тольятти.

Обоснование для повышения тарифов – «необходимость доведения органами местного самоуправления уровня оплаты коммунальных услуг населением до 100 процентов от установленных экономически обоснованных тарифов».

Теги: скс, вода, водоотведение, теплоэнергтия, птс, тарифы, минэнерго, прокуратура

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