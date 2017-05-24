24 мая 2017, 10:03

Экскурсоводов для двух обзорных маршрутов по Самаре учили по 2,5 года

В Самаре презентовали официальные пешеходные экскурсии по историческому центру города, разработанные специально для гостей и болельщиков ЧМ-2018. Разработано два кольцевых туристических маршрута. Один из них пройдет через площадь Революции по улицам Фрунзе и Куйбышева, второй - через площадь Славы по Волжскому проспекту и ул. Молодогвардейской. Экскурсии будут начинаться от ул. Шостаковича.

«Экскурсоводы, которые будут работать на данных маршрутах, проходили обучение в течение 2,5 лет. Они имеют профессиональное образование, прошли необходимые тренинги, – рассказала сотрудник департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка, товаров и услуг Анна Рабинович. – Аккредитация экскурсоводов на пешеходные маршруты будет проходить до конца марта 2018 г. Всего на туристических маршрутах планируют задействовать около 60 экскурсоводов».

Основные темы маршрутов: архитектурная Самара и «Самара – Крылья Победы». Туристам покажут памятники, исторические дома, музеи, расскажут о знаменитых жителях и гостях Самары.

В каждой конечной точке будут собирать новые группы из 20 человек и вновь проходить данный маршрут. Продолжительность экскурсии – около двух часов. Экскурсии будут проводить на разных языках.

Теги: экскурсии, чм-2018

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