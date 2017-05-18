Вчера, 09:35

До 29 мая "Крылья Советов" должны представить властям региона новую стратегию

Губернатор Самарской области на встрече с руководством «Крыльев Советов» дал поручение «до понедельника, 29 мая, внести конкретные предложения по кадровым вопросам, а также по вопросам организационного и финансового характера, чтобы в итоге обеспечить возвращение самарского футбольного клуба в российскую Премьер-лигу».

21 мая в заключительном матче ЧМ России «Крылья Советов» на «Металлурге» проиграли грозненскому «Тереку» - 1:3. В итоге самарская команда закончила сезон на 15-м месте и покинула Премьер-лигу.

«Ситуация требует глубокого анализа причин случившегося. Для команды были созданы все необходимые условия. Совместно с менеджментом ФК «Крылья Советов» был решен вопрос по привлечению в клуб спонсорских средств. Предприняты все необходимые меры, чтобы обеспечить те параметры финансирования клуба, которые были необходимые для стабильной жизнедеятельности команды и ее успешного выступления в чемпионате РФПЛ. Самара – футбольный город. «Крылья Советов» должны играть дальше, и для команды не может быть другой задачи, кроме возвращения в Премьер-лигу», - заявил Николай Меркушкин.

В апреле губернатор требовал "конкретный план дальнейшей работы с прозрачным механизмом достижения поставленных целей" от руководства ХК "Лада", который за последние три года ни разу не сумела выйти в плей-офф КХЛ, а в минувшем сезоне заняла предпоследнее место в регулярном чемпионате в Восточной конференции.

"...Для работы клуба созданы необходимые условия – современный дворец спорта «Лада Арена», соответствующий требованиям КХЛ, начал работу в августе 2013 г. Восстановлена детско-юношеской спортивной школы «Лады», которая в свое время подготовила десятки игроков самого высокого уровня. Тольяттинский клуб вернулся в Континентальную хоккейную лигу в сезоне 2014-2015 гг.», - сообщала пресс-служба облправительства.

Теги: крылья советов, меркушкин

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