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В самоуправстве обвиняют начальника участка «Самаратрансстроя»

В аварии на водопроводе, которая произошла на Московском шоссе в марте, обвиняют начальника участка ООО «Самаратрансстрой» Молюкова.

Прокуратура считает , что он «…имея умысел на самоуправство, в нарушение действующего законодательства дал указание подчиненным сотрудникам на разработку грунта и установку ливневых канализаций, что повлекло повреждение инженерных коммуникаций и причинение значительного материального ущерба свыше 1 млн рублей». Об этом сообщает прокуратура Самары. Дело направили в Красноглинский суд города.

20 марта из-за коммунальной аварии остались без воды 72 905 человек (673 жилых дома, 4 детских сада и 7 школ на Мехзаводе и в Крутых Ключах).

В апреле прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство).

«…должностное лицо обязано до начала работ вызвать на место представителей организаций, эксплуатирующих в данном месте подземные и наземные инженерные сети и коммуникации и согласовавших проект, для определения совместно с ними точного расположения указанных подземных и наземных инженерных сетей и коммуникаций и принять необходимые меры, обеспечивающие их полную сохранность.

Применение землеройных механизмов, ударных инструментов (ломы, кирки, клинья, пневматические инструменты и др.) вблизи действующих подземных коммуникаций и сооружений запрещается.

В нарушение вышеуказанных норм закона в ООО «СКС» уведомление о планируемых 20.03.2017 земляных работах от подрядной организации не поступило».

Для справки

1. Самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законом или иным нормативным правовым актом порядку совершение каких-либо действий, правомерность которых оспаривается организацией или гражданином, если такими действиями причинен существенный вред, - наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.

Теги: Самаратрансстрой

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