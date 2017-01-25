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Из ветхого жилья в Самарской области осталось переселить 5633 человека

В этом году в Самарской области планируется переселить из ветхого и аварийного жилья 5633 человека.

По информации министерства строительства Самарской области, в Жигулёвске и Новокуйбышевске многоэтажные дома для переселения граждан готовы на 60-75%. К 1 августа подрядчики обещают ввести их в эксплуатацию. Продолжаются работы в Самаре, Красноармейском, Борском, Ставропольском районах, сообщает пресс-служба, не уточняя, где.

Всего в Самарской области, по данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, надо расселить почти 9000 домов, признанных аварийными. Основная масса аварийного жилого фонда области находится в Самаре. В них проживает около 11 тыс. человек.

Программа расселения аварийного жилья заканчивается 1 сентября.

"В настоящее время завершена реализация I (2013-2014 годы) и II (2014-2015 годы) этапов программы, продолжается реализация III (2015-2016 годы) и IV (2016-2017 годы) этапов. В рамках выполнения программных мероприятий на территории региона должно быть ликвидировано 343 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда и переселено почти 20 тыс. человек", - сообщило облправительство.

На III этапе программы переселено 4233 человека из 1744 аварийных жилых помещений. На эти цели было направлено 2 661,1 млн рублей, из них средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 667,9 млн рублей, остальные – средства областного бюджета.

В прошлом году начался заключительный IV этап программы, на который предусмотрено 3,7 млрд рублей, в том числе за счет средств Фонда – 861,2 млн рублей, областного бюджета – 2 691,4 млн рублей, местных бюджетов – 187 млн рублей. "По состоянию на текущую дату перечислено 2279,6 млн рублей", - сообщило облправительство.

В апреле Минстрой России назвал Самарскую область в числе 14 отстающих регионов России по расселению жителей аварийных домов.

В начале мая ОНФ также сообщил, что программа переселения из ветхого жилья в Самарской области выполняется с отставанием.

Теги: ветхое жилье, переселение

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