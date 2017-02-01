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В Кинель-Черкасском районе запретили продажу алкоголя

25 мая, в день проведения «Последнего звонка» с 10.00 до 22.00 полностью запрещена продажа алкоголя в 20 селах Кинель-Черкасского района:

Александровке, Березняках, Ерзовке, Полудни, Кабановке, Сарбае, Кинель-Черкассах, Тоузакове, Вольной Солянке, Красной Горке, Семеновке, Кротовке, Муханове, Новых Ключах, Лозовке, Подгорном, Садгороде, Репьевке, Тимашове и Черновке. 

Об этом говорится в распоряжении правительства Самарской области.

Теги: кинель-черкасский, алкоголь, запрет

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