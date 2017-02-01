В Кинель-Черкасском районе запретили продажу алкоголя
25 мая, в день проведения «Последнего звонка» с 10.00 до 22.00 полностью запрещена продажа алкоголя в 20 селах Кинель-Черкасского района:
Александровке, Березняках, Ерзовке, Полудни, Кабановке, Сарбае, Кинель-Черкассах, Тоузакове, Вольной Солянке, Красной Горке, Семеновке, Кротовке, Муханове, Новых Ключах, Лозовке, Подгорном, Садгороде, Репьевке, Тимашове и Черновке.
Об этом говорится в распоряжении правительства Самарской области.
Теги: кинель-черкасский, алкоголь, запрет
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
19 мая 2017, 15:43
Задержан начальник отдела по экономическим преступлениям
Комментариев: 0
|В Самарской области изъяли нелегальный алкоголь на 3 млн рублей
16 мая 2017, 12:00
|В Самарской области смягчат закон для розничных продавцов алкоголя
21 февраля 2017, 13:13
|В Тольятти начинают пить в 12-15 лет
16 февраля 2017, 11:32
|В Самарской области будут искать продавцов крепкого алкоголя
1 февраля 2017, 17:13
|На Московском шоссе отключат воду
Сегодня, 17:51
|77% выпускников самарского университета в ИТ- отрасли остаются работать в Самаре
Сегодня, 17:24
|Расписание паромной переправы до Рождествено изменится
Сегодня, 17:10
|В Куйбышевское водохранилище выпустят молодь стерляди и сазана
Сегодня, 15:19
|Самарские военные врачи могут пойти на службу в Ростовскую область
Сегодня, 14:25