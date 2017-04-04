Полиция разыскивает главу ООО "ЦентрГлавСнаб", который сбежал еще год назад
Самарская полиция ищет руководителя ООО "ЦентрГлавСнаб" Александра Марущака 1974 года рождения.
В начале 2015 г. полиция обнаружила, что Марущак и главный бухгалтер фирмы "осуществляли деятельность по оптовой реализации специй, используемых в колбасном производстве, на территории Приволжского Федерального округа, при этом уклоняясь от уплаты налогов путем использования реквизитов фирмы-однодневки". С 2010 по 2012 гг. компания не выплатила НДС в сумме более 16,3 млн рублей.
В июне 2016 г. уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу. Главбух заключила досудебное соглашение о сотрудничестве и признала свою вину. И ее осудили на два года лишения свободы условно.
Марущак на последнем судебном заседании во время перерыва сбежал. Его осудии на 3 года лишения свободы. В марте 2016 г. УФСИН по Самарской области объявило Марущака в федеральный розыск.
Адвокаты обвиняемого пытались обжаловать решение районного суда, но 2 мая кассационная инстанция оставила решение суда без изменений. Приговор вступил в законную силу.
"Всем, кто обладает достоверной информацией о местонахождении разыскиваемого, убедительная просьба обращаться по телефонам: (846) 339-22-18, 339-38-00 (круглосуточно) или в ближайший отдел полиции. Конфиденциальность гарантируется", - просит полиция.
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