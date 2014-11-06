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В Куйбышевское водохранилище выпустят молодь стерляди и сазана

Санкт-петербургское ООО «Русрыбресурс» в 2017-2018 гг. запустит в Куйбышевское водохранилище молодь стерляди и сазана. Компания предложила заказчику – Газпрому - свои услуги за 12,095 млн рублей. Начальная цена запроса предложений составляла 22,949 млн рублей.

В конкурсе участвовали еще три компании – ООО "Летеа", ООО "Мулинское рыбоводное хозяйство" и ООО «Главрыба». Их ценовые предложения не называются.

Воспроизводство рыбы – это компенсация ущерба при капитальном ремонте 2-ой резервной нитки газопровода «Подводный переход МГ/п Уренгой-Новопсков через Куйбышевское вдхр (4 нитки)» (выходит на поверхность в районе Климовки под Тольятти – Самара. ру).

Всего победитель конкурса должен выпустить 441 390 шт. стерляди «средней штучной навеской 3-10 г (при массе половозрелой особи 0,34 кг и коэффициенте промыслового возврата 5,5%) и 126 985 шт. сазана «средней штучной навеской 120-150 г (при массе половозрелой особи 1,3 кг и коэффициенте промыслового возврата 20%)».

272 784 шт. стерляди и 63 493 шт. сазана ООО «Русрыбресурс» должен выпустить в водохранилище до конца этого года. Оставшихся – в следующем.

Запротоколировать процесс выпуска должно Средневолжское теруправление Федерального агентства по рыболовству.

Теги: ООО «Русрыбресурс», Куйбышевское водохранилище, стерлядь, сазан

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