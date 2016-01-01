Сегодня, 14:25

Самарские военные врачи могут пойти на службу в Ростовскую область

Управление кадров Южного военного округа ищет специалистов медицинских учреждений и воинских частей. Военных врачей ищут во всех округах, в том числе Центральном, где находится Самарская область.



Для укомплектования 150 мотострелковой дивизии, формируемой в Ростовской области, рассматривают кандидатов не только из числа действующих офицеров медицинской службы, но и из запаса.

"Чтобы вернуться в строй, офицерам медицинской службы запаса предстоит подтвердить свою профессиональную квалификацию, пройти психологическое тестирование, медицинскую комиссию и сдать нормативы по физической подготовке", - пишут военные.

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