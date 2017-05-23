23 мая 2017, 17:51

На Московском шоссе отключат воду

Как предупредили "Самарские коммунальные системы", 24 мая в северной части Самары частично отключат воду из-за плановых работ на водопроводе.

С 9.00 до 17.00 не бцдет воды по адресам:

- Московское шоссе, 10 км 1, 1а, 2 а-е, 4-16, 13а, 15а, 18а;

- Волжское шоссе, 115-125;

- Московское шоссе 18 км, лит. Д. к.1;

- Московское шоссе 18 км, ТРК "Московский", "Аквапарк".

Теги: скс, вода

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