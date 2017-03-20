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Расписание паромной переправы до Рождествено изменится

Завтра, 24 мая, грузопассажирский маршрут «Октябрьский Спуск - Рождествено» будет работать по измененному расписанию. Оно будет действовать один день, предупредило Самарское речное пассажирское предприятие.

График на 24 мая:

Октябрьский спуск Рождествено Отправление Отправление 09-30 04-30 12-30 08-00 18-00 11-00 24-00 19-00

Теги: паромная переправа, рождествено

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