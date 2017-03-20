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Расписание паромной переправы до Рождествено изменится
Расписание паромной переправы до Рождествено изменится
Завтра, 24 мая, грузопассажирский маршрут «Октябрьский Спуск - Рождествено» будет работать по измененному расписанию. Оно будет действовать один день, предупредило Самарское речное пассажирское предприятие.
График на 24 мая:
|
Октябрьский спуск
|
Рождествено
|
Отправление
|
Отправление
|
09-30
|
04-30
|
12-30
|
08-00
|
18-00
|
11-00
|
24-00
|
19-00
Теги: паромная переправа, рождествено
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