"Джи Эм-АвтоВАЗ" приостановил конвейер
"Джи Эм-АвтоВАЗ" приостановил конвейер на неопределенный срок из-за нехватки комплектующих.
"С 17 мая конвейер СП вынужденно приостановлен, так как поставщик ООО "Завод Автокомпонент" прекратил поставки комплектующих изделий в адрес "Джи Эм-АвтоВАЗ", - пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.
В 2017 г. "Джи Эм-АвтоВАЗ" планирует произвести 30,6 тыс. автомобилей (на 4,7% меньше, чем в 2016 г).
Теги: GM-АвтоВАЗ, конвейер
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