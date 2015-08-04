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"Джи Эм-АвтоВАЗ" приостановил конвейер

"Джи Эм-АвтоВАЗ" приостановил конвейер на неопределенный срок из-за нехватки комплектующих.

"С 17 мая конвейер СП вынужденно приостановлен, так как поставщик ООО "Завод Автокомпонент" прекратил поставки комплектующих изделий в адрес "Джи Эм-АвтоВАЗ", - пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.

В 2017 г. "Джи Эм-АвтоВАЗ" планирует произвести 30,6 тыс. автомобилей (на 4,7% меньше, чем в 2016 г).

Теги: GM-АвтоВАЗ, конвейер

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