Клявлинский район хочет занять 10 млн рублей
Администрация Клявлинского района Самарской области планирует взять в кредит у банка 10 млн рублей. Под 13% годовых на три года.
Банк-кредитор планируют выбрать на аукционе 16 июня.
Деньги Клявлинскому району нужны на финансирование дефицита местного бюджета и (или) погашение долговых обязательств.
Деньги район собирается брать траншами, в случае необходимости. И оставляет за собой право погасить кредит раньше срока.
В декабре прошлого года бюджет района утвердили бездефицитным с доходами и расходами на уровне 158,303 млн рублей.
Предельный объем муниципального долга на 2017 г. был утвержден на уровне 77,084 млн рублей. К концу года его верхний предел не должен превысить 50,937 млн рублей. На обслуживание муниципального долга районные власти запланировали потратить не более 1,9 млн рублей за год.
В этом году район планировал занять в банках 26,147 млн рублей. И потратить 5 млн рублей на погашение ранее взятых кредитов.
Теги: клявлинский район, кредит, аукцион
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