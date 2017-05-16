Главное за сегодня: 
За окном: +11, завтра: +19
 Сегодня, 12:41 
Рейтинг: 0 
Клявлинский район хочет занять 10 млн рублей

Администрация Клявлинского района Самарской области планирует взять в кредит у банка 10 млн рублей. Под 13% годовых на три года. 

Банк-кредитор планируют выбрать на аукционе 16 июня.

Деньги Клявлинскому району нужны на финансирование дефицита местного бюджета и (или) погашение долговых обязательств.

Деньги район собирается брать траншами, в случае необходимости. И оставляет за собой право погасить кредит раньше срока.  

В декабре прошлого года бюджет района утвердили бездефицитным с доходами и расходами на уровне 158,303 млн рублей. 

Предельный объем муниципального долга на 2017 г. был утвержден на уровне 77,084 млн рублей. К концу года его верхний предел не должен превысить 50,937 млн рублей. На обслуживание муниципального долга районные власти запланировали потратить не более 1,9 млн рублей за год.

В этом году район планировал занять в банках 26,147 млн рублей. И потратить 5 млн рублей на погашение ранее взятых кредитов. 

 

Теги: клявлинский район, кредит, аукцион

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios