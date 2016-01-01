77% выпускников самарского университета в ИТ- отрасли остаются работать в Самаре
«Superjob для студентов» представил рейтинг вузов России на 2017 г. по уровню зарплат молодых специалистов ИТ-отрасли, окончивших вуз 1–5 лет назад.
Самарский национальный исследовательский университет поднялся в рейтинге с 20 на 18 место по сравнению с прошлым годом. Выпускники Самарского университета, работающие в ИТ-отрасли, могут рассчитывать в Москве на 73 000 рублей в месяц, что на 4000 рублей больше, чем в 2016 г. При этом 77% выпускников вуза, работающих в ИТ-сфере, остаются работать в Самаре.
Рейтинг возглавил Московский физико-технический институт. Его выпускники получают по 136 тыс. рублей в месяц. На последнем месте - Пензенский государственный университет. Его выпускники могут рассчитывать максимум на 71 тыс. рублей.
Всего в рейтинге 20 мест, которые распределены между 49 вузами. Ежегодный рейтинг сервиса «Superjob для студентов» составлен на основе сравнения зарплатных ожиданий выпускников 2011—2016 гг. выпуска.
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