Названо имя седьмого посла Самары на ЧМ-2018
Седьмым послом Самары на ЧМ-2018 стала капитан сборной команды России по теннису, заслуженный мастер спорта России Анастасия Мыскина.
Соглашение с ней подпишут завтра, 24 мая.
Послы Самары, с которыми уже подписаны соглашения: чемпион мира по баяну Сергей Войтенко, лётчик-космонавт Олег Кононенко, олимпийский чемпион по дзюдо Тагир Хайбулаев, четырёхкратный чемпион России по футболу Александр Анюков, паралимпийская чемпионка Николь Родомакина и телеведущий Евгений Савин.
Теги: посол самары, чм-2018, мыскина
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
18 апреля 2017, 17:09
В Самаре стать волонтерами хотят в 4 раза больше людей, чем нужно
Комментариев: 0
|Перевозить болельщиков во время ЧМ будут с парковок около "Амбара" и "Меги"
13 апреля 2017, 11:52
|В Самару могут перестать пускать большегрузы
13 апреля 2017, 11:03
|На самарском вокзале будут говорить на двух языках – русском и английском
10 марта 2017, 16:54
|В Самаре подготовят 2500 контролеров-распорядителей
2 марта 2017, 17:49
|На Московском шоссе отключат воду
Сегодня, 17:51
|77% выпускников самарского университета в ИТ- отрасли остаются работать в Самаре
Сегодня, 17:24
|Расписание паромной переправы до Рождествено изменится
Сегодня, 17:10
|В Кинель-Черкасском районе запретили продажу алкоголя
Сегодня, 16:46
|В Куйбышевское водохранилище выпустят молодь стерляди и сазана
Сегодня, 15:19