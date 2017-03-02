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Названо имя седьмого посла Самары на ЧМ-2018

Седьмым послом Самары на ЧМ-2018 стала капитан сборной команды России по теннису, заслуженный мастер спорта России Анастасия Мыскина.

Соглашение с ней подпишут завтра, 24 мая.

Послы Самары, с которыми уже подписаны соглашения: чемпион мира по баяну Сергей Войтенко, лётчик-космонавт Олег Кононенко, олимпийский чемпион по дзюдо Тагир Хайбулаев, четырёхкратный чемпион России по футболу Александр Анюков, паралимпийская чемпионка Николь Родомакина и телеведущий Евгений Савин.

Теги: посол самары, чм-2018, мыскина

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